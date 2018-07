Belen posta il lato b sui social, arriva la risposta bollente di Iannone

Altro che crisi! La passione è alle stelle per Belen Rodriguez ed Andrea Iannone. Legati da un anno, la showgirl argentina e il campione di Moto Gp si sono lasciati andare ad un bollente "botta e risposta" sui social.

Nella serata di ieri, infatti, Belu ha postato una foto in costume da bagno ad Ibiza, dove sta trascorrendo le vacanze estive. Uno scatto mozzafiato, con il lato b in primo piano e una folta coda di cavallo che scende lungo la schiena nuda. Il corpo è strizzato in un mini bikini floreale e non tradisce un filo di grasso. Trecentomila i like in poche ore, tra cui quello del fidanzato: "Le curve migliori che abbia mai affrontato".