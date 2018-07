Belen senza veli su Instagram: lo scatto in piscina fa impazzire i fan

Belen a luci rosse su Instagram

La foto in costume postata da Belen Rodriguez, con lato b bene in vista di qualche giorno fa, era solo l’anticipazione di uno scatto molto più hot. L’ultimo post della showgirl argentina su Instagram, infatti, la mostra completamente senza veli, di schiena, in piscina, con mani a nascondere il seno, occhi chiusi, sguardo rilassato e frase “Descansa tu alma” (“Riposa la tua anima”).

In vacanza tra Ibiza e Formentera – dove ha rincontrato anche il suo ex Fabio Borriello – la showgirl argentina non perde occasione per ritagliarsi momenti di pieno relax, condividendoli anche con i suoi fan. Ma lo scatto super hot pubblicato nelle ultime ore, ha infiammato Instagram e mandato in visibilio i followers della Rodriguez.

“Meravigliosa. Sublime. Stupenda, incantevole Bellezza Belen”, scrive un fan. "Che spettacolo! La bellezza dovrebbe avere il tuo nome”, aggiunge un altro. “Tu sei, semplicemente, una delle donne più belle del mondo. Senza invidia e con oggettività, sei stupenda!”, ha commentato, invece, una donna.

Chissà se anche davanti a questo scatto super sexy di Belen Rodriguez, Andrea Iannone lascerà il suo commento…