FOTO | Belen Rodriguez (ancora) senza veli: un nuovo post infiamma i social

Belen Rodriguez nuda su Instagram

Dopo lo scatto di Fabrizio Corona completamente nudo sui social, anche la sua storica ex Belen Rodriguez lo segue, pubblicando un post a luci rosse su Instagram.

La showgirl argentina - che di recente ha ricevuto una condanna per diffamazione – si è mostrata completamente senza veli in una bollente posa sul suo profilo social ufficiale.Belen Rodriguez, infatti, si è fatta fotografare seduta sulle scale, così come mamma l’ha fatta, con gambe incociate, mani davanti al seno.

Belen a luci rosse: la reazione dei fan

Inevitabile la reazione dei fan che si sono infiammati davanti ad uno scatto del genere. C’è chi non ha perso occasione per sottolineare alla Rodriguez quanto sia bella, sensuale, perfetta. Ma, davanti all’ennesimo scatto senza veli, non sono mancate alcune critiche di chi ritiene che Belen esageri, chi gioca commentando “Vengo li e ti faccio il solletico....”, chi ironizza con un “stranamente nuda” e chi, con vena fortemente critica, posta: “A furia di tirare la pancia in dentro hai sformato l'ombelico.....fotoshoppati meglio!”.

Insomma, Belen, come al solito, divide i fan, tra chi la apprezza sempre e comunque e chi non sopporta che, qualunque cosa lei faccia o dica, diventi subito notizia.