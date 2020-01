Belen Rodriguez e Stefano De Martino: auguri e carezze bollenti a letto

Belli e sempre innamorati, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno voluto salutare il 2019 che li ha visto tornare insieme dopo la separazione con una serie di fotografie pubblicate su Instagram. Sul profilo social di lei infatti sono comparsi degli scatti intimi e sensuali di loro due intenti a baciarsi e ad abbracciarsi. "Mi piaci assai… mi piaci tu! #buoncapodannoatutti", scrive la modella e showgirl.

"Bellissimi", commentano in tanti sotto le foto di Capodanno pubblicate da Belen, tra auguri di felice anno nuovo e soddisfazioni professionali per i due. C'è ovviamente anche chi li critica: "Nemmeno a Capodanno riuscite a vivere la vostra intimità lontano dai social? Mah".

Amore ritrovato per Belen Rodriguez e Stefano De Martino

La coppia è in vacanza sulla neve in Svizzera, per una minifuga romantica. Tra i due è tornato l'amore – ma se ne era mai andato? – e sui social non passa giorno senza che uno o l'altro pubblichino foto o frasi per confermare la rinnovata unione tra momenti più scherzosi che ne mostrano la grande complicità e altri più bollenti e intimi, per documentare la grande passione che li ha sempre uniti. E chissà che presto non arrivi anche un fratellino o una sorellina per il piccolo Santiago.