FOTO | Belen, topless bollente nel backstage: lo scatto in camerino fa il giro della rete

Camerino bollente per Belen Rodriguez. La showgirl argentina si è immortalata in topless a margine di uno shooting fotografico. La foto, condivisa su Instagram, ha infiammato la rete.

In piedi davanti allo specchio e senza reggiseno. Così Belen si è fotografata sui social qualche ora fa, mandando in visibilio i fan. Di fronte a lei il set trucco con cui è stata appena "agghindata" per il servizio e alle spalle il suo stylist Giuseppe Di Cecca e la make up artist Cristina Isac. E i like si moltiplicano di centinaia in centinaia ogni minuto che passa...