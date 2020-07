Belen risplende a bordo piscina: il primo topless dell’estate infiamma la rete

Le voci sul presunto flirt con Gianmaria Antinolfi, le chiacchiere sul matrimonio naufragato con Stefano De Martino, i rumors su supposti tradimenti puntualmente smentiti passano per un po’ in secondo piano: ora a far parlare di Belen Rodriguez è lei, ancora una volta la sua bellezza da molti considerata unica ed esaltata da un sexy ritratto che inaugura la stagione più calda dell’anno.

“Ops”, si legge a corredo della foto che immortala un topless strategicamente coperto da braccia abbronzatissime, e il numero esponenziale di commenti da parte dei follower, giunti per congratularsi per tanto spettacolo, confermano l’ascendente dell’ormai proverbiale prorompente fisicità di Belen.

Belen a Ibiza: nessuna traccia di Gianmaria Antinolfi

Ibiza è una tappa immancabile dell’estate di Belen Rodriguez che anche quest’anno non ha mancato all’appuntamento giungendo a Santa Gertrudis de Fruitera insieme all’insperabile amico Mattia Ferrari e al figlio Santiago. Nessuna traccia, almeno per il momento, di Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano con cui la showgirl è stata sorpresa in un bacio appassionato che sancirebbe un flirt ancora tutto da vivere. D’altronde: “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere” aveva detto Belèn all’indomani delle foto pubblicate dal settimanale Chi, lasciando intuire come al momento non sia il caso di ufficializzare legami tutti ancora da definire dopo la fine della storia con Stefano De Martino. Intanto a parlare sono gli amici e la mamma di Antinolfi.

"Saprà tenere testa a Belen? Quale futuro ha la loro storia?", si chiedono i primi, mentre la signora Esmeralda Vetriomile si dice stordita dal vortice del gossip in cui è finito il figlio… Ed è solo l’inizio…