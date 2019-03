Briga senza filtri: "Ho ricevuto avances da uomini famosi"

Si intitola "Sesso" la nuova canzone di Mattia Briga. E non è un caso che il cantante si lasci andare a dichiarazioni piccanti nell'ultima intervista rilasciata a Leggo.it. Il cantante e rapper, reduce dal successo del Festival di Sanremo, dove ha interpretato 'Un po' come la vita' in coppia con Patty Pravo, racconta delle avances ricevute in questi anni.

Diventato famoso ad 'Amici di Maria De Filippi', dove ha gareggiato come allievo nel 2015, Briga è sempre stato apprezzato dal pubblico per il suo fascino sbarazzino. Ma, telespettatori a parte, alla giornalista che gli chiede se ha mai ricevuto avances da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, lui risponde sì: "Di fare i nomi non ci penso proprio. Dico solo che non c’è il confine dei ruoli", precisa. Anche uomini? "Ultimamente, sì. Soprattutto dopo l'accoppiata a Sanremo con Patty Pravo. Ma è anche il titolo “Sesso” che si presta al fraintendimento. Uno mi ha scritto che farebbe l'amore con me. Ho risposto: “Anche io, se fossi una bella figa”. Rido di fronte all'intraprendenza. Senza tabù".

Passionale e focoso, Mattia spiega che la fedeltà è il suo tallone d'Achille nelle relazioni. "Fedele in amore non sono riuscito ad esserlo molto, finora", dice. Oggi è single. "Quando ne hai tante, ti viene il dubbio di trattarle come ‘autonoleggio’: fai il pieno di niente, nonostante abbia un’altissima considerazione delle donne". E il sesso? "Non manca, ma nemmeno basta".