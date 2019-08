Carmen Di Pietro presenta il nuovo fidanzato: di 29 anni più giovane, fa il personal trainer

Carmen Di Pietro ha un nuovo fidanzato: si chiama Matteo, fa il personal trainer e ha 29 anni meno di lei. La showgirl, vedova del giornalista Sandro Paternostro ed ex moglie di Giuseppe Iannoni, lo ha presentato ufficialmente dalle pagine della rivista Grand Hotel.

“Se soltanto due mesi fa mi avessero detto che mi sarei innamorata di un ragazzo più giovane di 29 anni mi sarei fatta una risata – ha raccontato – Va bene che dei miei 54 anni appena compiuti me ne sento al massimo 25, ma sono pur sempre una donna adulta e madre di due figli. Invece poi sulla mia strada ho incrociato un personal trainer con un fisico da urlo e maniere da principe, che mi ha rapito corpo, anima, cuore, cervello”.

Carmen Di Pietro e il nuovo fidanzato Matteo: "Un ragazzo bello, dolce e gentile"

Matteo ha 25 anni, è italo-venezuelano. I due si sono conosciuti a Radio Globo, dove lavora la showgirl. “Voglio vivermi questa neonata storia con Matteo, qualunque cosa diventerà e dovunque mi porterà. Male che vada, ho conosciuto un ragazzo bello, dolce e gentile che mi sta regalando un’estate indimenticabile”, ha affermato Carmen Di Pietro, che ha raccontato di come sia stata conquistata dall’insistente e romantico corteggiamento del bel Matteo.

La storia per il momento procede. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è già pronta a volare in Venezuela per conoscere la famiglia di Matteo, il quale a breve incontrerà i due figli che Carmen Di Pietro ha avuto da Giuseppe Iannoni, Alessandro e Carmelina.