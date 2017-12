Cecilia e Ignazio, la loro prima vacanza insieme sulla neve

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono concessi qualche giorno di vacanza e sono partiti alla volta della montagna. I due piccioncini si trovano sulle Dolomiti in località Madonna di Campiglio e sono loro stessi ad annunciarlo attraverso la pubblicazione di foto sui social.

Cecilia e Ignazio sulle Dolomiti

"TE. Niente altro". E' questa la didascalia che accompagna la foto pubblicata da Cecilia Rodriguez su Instagram e che la ritrae insieme ad Ignazio Moser. Sono seduti entrambi su un'altalena con la braccia verso l'alto, sono felici e sorridenti i due ex gieffini che ormai, fuori dalla casa di Cinecittà possono godersi la loro neonata storia d'amore.

La loro prima vacanza insieme

Una fuga dalla città per rilassarsi, lontano dai riflettori e dalla vita mondana di Milano. Ma Cecilia e Ignazio non smettono di essere social nemmeno ad alta quota e ogni occasione è buona per rendere partecipi i fan della loro vita. Dove andranno dopo la fine della vancanza a Madonna di Campiglio? Per ora è sulla neve che aspettano il capodanno e l'arrivo del 2018.