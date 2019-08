Dopo lo scandalo sex toy, Cecilia e Ignazio rilanciano: eccoli nudi su Instagram

Ricordate lo scandalo bollente di cui sono stati protagonisti Cecilia ed Ignazio qualche settimana fa? La coppia ha dimenticato un sex toy sul tavolino del salotto, proprio mentre si immortalava in una Instagram Stories. Ebbene, oggi la coppia rilancia, inquadrandosi praticamente nuda allo specchio del bagno. Volutamente, questa volta.

Cecilia e Ignazio nudi

Nell'ultimo scatto condiviso con i fan, infatti, lei indossa solamente un paio di slip in pizzo, mentre lui sfoggia un attillatissimo modello di boxer. Un vero e proprio topless per la modella argentina, tra le più sexy del mondo dello spettacolo italiano. E i follower ringraziano: 80mila i like collezionati dal post in appena 36 minuti.

Ormai sembra chiaro che Cecilia ed Ignazio abbiano scelto la via dell'irriverenza per i loro profili Instagram. I due, legati dalla fine del 2017, quando si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip, non disdegnano neanche di raccontare le proprie avventure sotto le lenzuola. "Usiamo i sex toys, come il vibratore, per aumentare il desiderio - ha confessato Cechu (così la chiamano gli ammiratori) - Diciamo che siamo alimentatori di allegria. Quante coppie usano i vibratori ma non lo dicono per pudore? Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia, il desiderio e la 'goduria'". A spalleggiarla anche Moser: "Quando a Capri ho fatto la storia su Instagram, nemmeno mi ero accorto di averlo ripreso. Se avessi avuto dubbi o paure del giudizio delle persone, avrei cancellato tutto. Invece non trovo nulla di anormale. Noi ci amiamo e ci divertiamo e se è un problema ci dispiace per gli altri. Anche se sono sicuro che se dovessimo aprire i cassetti di tante coppie vip, troveremmo molte sorprese, altro che vibratore".

