Cecilia e Ignazio, gaffe a luci rosse: un sex toy di troppo | FOTO

Gaffe a luci rosse per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Da poco approdata a Capri, dove è in corso il tradizionale evento mondano dell'estat 'Vip Challenge', la showgirl argentina e l'ex ciclista si immortalano in albergo, ma commettono una svista: sul tavolo della stanza spunta, infatti, un sex toy.

Il sex toy dello "scandalo"

Impossibile per i fan della coppia non notare l'oggetto, ben posizionato sul tavolino di fronte al divano, tra le riviste e alcuni abiti. Inutile dire che, in poche ore, la foto ha fatto il giro della rete. Da apprezzare l'autoironia della coppia: Ignazio, infatti, artefice dello scatto "incriminato" non ha eliminato lo scatto dal suo profilo Instagram, ma ha lasciato che restasse online per le 24 ore canoniche concesse alle Instagram Stories.

Insomma, di certo c'è che, tra Cecilia e Ignazio, la passione è alle stelle. Ad un anno e mezzo da quel fatidico primo incontro avvenuto nella Casa del 'Grand Fratello Vip' (quando lei, per lui, lasciò l'ex fidanzato Francesco Monte dopo quattro anni d'amore) i due sono più complici che mai. I rumors, peraltro, li vorrebbero in procinto di metter su famiglia. "Abbiamo comprato la macchina più grande", hanno confidato sibillini qualche settimana fa.

