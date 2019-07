Cecilia Rodriguez, un ritocchino di troppo? (FOTO)

Cecilia Rodriguez ha esagerato con Photoshop? E' quello che insinuano alcuni commentatori in calce all'ultima foto pubblicata dalla modella argentina, in questi giorni in vacanza a Senigallia.

Cecilia Rodriguez ritoccata?

Ebbene, durante un giro in barca al largo della località marittima, Cecilia si immortala in bikini. Il corpo, scolpito da dure sessioni di allenamento, è perfetto come sempre, con il seno tonico e una silhouette impeccabile, ma i follower notano un dettaglio: le gambe della 29enne sembrano più lunghe di quanto dovrebbero. "Il fotografo - scrive un utente - E' stato generoso ad allungarti tutto il corpo. Peccato, risulti finta". Sarà vero? La diretta interessata non ha ancora replicato ai follower. Ma, se anche l'insinuazione corrispondesse a verità, resta il dato di fatto che Cechu non avrebbe alcun bisogno di ritocchini. E lo scatto, ritoccato o no, ha collezionato circa 70mila like.