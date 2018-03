Ignazio Moser posta una foto sexy, il commento di Cecilia è bollente

Passione alle stelle per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. A quattro mesi dall’inizio della loro love story – cominciata nella ‘Casa’ del "Grande Fratello Vip" – l’affiatamento tra l’ex ciclista e la modella argentina prosegue a gonfie vele. Tanto che la coppia si stuzzica anche sui social.

E’ di qualche ora fa un commento bollente di Cecilia al suo cavaliere. Su Instagram, infatti, Moser posta uno scatto in cui sfoggia addominali scolpiti. A corredo una didascalia scherzosa: “Quando ti stai mettendo una maglia e ti interrompono per chiederti qualcosa... è successo qualcosa?". La provocazione non lascia indifferente la sua metà, che ha ‘rilancia’: “E' successo di tutto". Una risposta divertita che fa spiccare il volo alla fantasia dei fan.

Legati da quando, a fine ottobre, è scattato il primo bacio tra le mura dell’appartamento di Cinecittà, Cechu e Nacho (come si sono soprannominati) sono ormai inseparabili. Per amore di lui, la sorella di Belen ha lasciato l’ex fidanzato Francesco Monte, a cui è stata legata per quattro anni. In tanti hanno pensato ad una sbandata momentanea, ad una fiammata. Altri, invece, hanno creduto che dietro la liaison ci fosse un piano architettato a tavolino a beneficio della risonanza mediatica di entrambi. Solo illazioni, a quanto pare. La complicità cresce di giorno in giorno.