Cecilia Rodriguez e Ignazio, passione ad alta quota: lo scatto bollente infiamma la rete

Passione alle stelle per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. I due fidanzatini, legati dallo scorso ottobre dopo l'incontro nella Casa del Grande Fratello Vip, hanno infiammato i social con la loro bollente vacanza sulle montagne di Bormio (Sondrio).

Amore ad alta quota per Cecilia ed Ignazio, che sono diventati orami inseparabili. Sullo sfondo di paesaggi mozzafiato, i piccioncini si immortalano tra baci, sorrisi e coccole in vasche idromassaggio e percorsi termali. Lei sfoggia un corpo scolpito, lui non resiste e la cinge in un focoso abbraccio: lo scatto colleziona quasi 100mila like in poche ore.