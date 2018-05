Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il colpo di scena che spiazza tutti

Tanti gli scettici sulla storia d’amore di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, una love story nata all’interno della casa del Grande Fratello e non proprio sotto una buona stella, anzi. La sorellina di Belen era fidanzata con Francesco Monte quando è entrata nella casa più spiata d’Italia ma proprio mentre era intenta a giocare al reality si innamorata di Ignazio Moser.

L'amore tra Ignazio e Cecilia nato nella casa del Grande Fratello

Da quel momento i due non si sono mai staccati e anzi sono andati anche a vivere insieme, con la buona pace di Francesco Monte, ex tronista ed naufrago, che pare non abbia ancora definitivamente archiviato la grande storia con Cecilia, durata quattro anni. Monte ha tentato di dimenticare la sua ex buttandosi nelle braccia di Paola Di Benedetto, la madre natura conosciuta sull’Isola dei famosi ma “chiodo schiaccia chiodo” non ha funzionato e i due si sono lasciati dopo appena due mesi.

"Vorrei essere un papà giovane"

“Quando stai così bene con una persona viene spontaneo pensare e parlare del futuro. Viviamo insieme e per ora non ho fretta di fare passi azzardati, ma un bambino nostro ci piacerebbe. Ho 25 anni e molto da dimostrare e realizzare, ma io vorrei essere un papà giovane, per avere le energie e gli entusiasmi giusti per un figlio. Ma ci vogliono anche basi solide e le stiamo costruendo" ha raccontato Ignazio Moser ai taccuini del settimanale Oggi. Bebè in arrivo in casa Rodriguez-Moser?