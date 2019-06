Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser senza filtri: "Usiamo i sexy toys"

Non ha peli sulla lingua Cecilia Rodriguez. Dopo aver lanciato una bordata contro l'ex cognato Andrea Iannone e Giulia De Lellis, felicemente fidanzati, in un'intervista sul settimanale Chi la sorella di Belen ha rotto il ghiaccio anche su un'altra questione spinosa.

La modella, infatti, qualche settimana fa è stata protagonista di una gaffe a luci rosse con il fidanzato Ignazio Moser. I due si sono immortalati a Capri, in una storia di Instagram, ma sul tavolo della loro camera d'albergo era ben visibile anche un sex toy.

"Usiamo i sex toys, come il vibratore, per aumentare il desiderio - ha confessato Cecilia - Diciamo che siamo alimentatori di allegria. Quante coppie usano i vibratori ma non lo dicono per pudore? Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia, il desiderio e la 'goduria'". A spalleggiarla anche Moser: "Quando a Capri ho fatto la storia su Instagram, nemmeno mi ero accorto di averlo ripreso. Se avessi avuto dubbi o paure del giudizio delle persone, avrei cancellato tutto. Invece non trovo nulla di anormale. Noi ci amiamo e ci divertiamo e se è un problema ci dispiace per gli altri. Anche se sono sicuro che se dovessimo aprire i cassetti di tante coppie vip, troveremmo molte sorprese, altro che vibratore".