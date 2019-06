Il lato b di Cecilia Rodriguez infiamma Capri: le foto da urlo

Giugno: è tempo di prove costume. Soprattutto per le vip, che hanno trascorso l'intero inverno in piscina, tra squat ed allenamenti, ed oggi sono pronte a sfoggiarne i risultati sulle spiaggie più patinate della penisola. Tra queste c'è senza dubbio Cecilia Rodriguez che, a Capri per l'evento 'Vip Champion', mette in bella mostra sui social il suo corpo da urlo.

Il lato b di Cecilia Rodriguez infiamma Capri

La sorella di Belen si immortala a bordo piscina in hotel e, senza troppi giri di parole, va dritta al punto: pubblica con orgoglio una foto del "lato b" su Instagram. Accanto a lei il compagno Ignazio Moser, a cui è legata da due anni, ed anch'esso munito di fisico perfettamente scolpito. I "like" raggiungono quota 100mila in poche ore. "Ma i geni buoni sono confluiti tutti nella vostra famiglia?", scherza un fan tra i commenti. Insomma, la prova costume è superata a pieni voti.

Proprio ieri, Cechu ed Ignazio sono stati protagonisti di uno "scandalo" bollente. Subito dopo l'arrivo in albergo, infatti, l'ex ciclista ha pubblicato su Instagram una foto della stanza in cui alloggia insieme alla compagna, peccato che abbia inquadrato anche qualcosa "di troppo": un sex toy posizionato in bella vista su un tavolino. E i social si sono scatenati con battute e parodie.