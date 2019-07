Cecilia Rodriguez completamente nuda per Maxim (FOTO)

E' una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Cecilia Rodriguez, 29 anni, negli anni è riuscita a raggiungere la popolarità della sorella Belen, diventando richiestissima da brand e riviste di moda. L'ultimo progetto l'ha vista collaborare con il magazine 'Maxim', per il quale ha posato senza veli.

Cecilia Rodriguez nuda su Maxim

Il servizio completo è in edicola, ma Cecilia ne ha condiviso su Instagram un assaggio. Nelle foto la bella argentina viene immortalata così come mamma l'ha fatta, scatenando i complimenti dei follower. Eccola a bordopiscina in tacchi a spillo, poi seduta sull'asfalto con indosso solamente un cappello. Il corpo è perfetto: le gambe toniche e il seno sembra sfidare la forza di gravità. Centomila i like collezionati dai post in poche ore.