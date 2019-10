Cecilia Rodriguez bollente: "Grande intesa sessuale con Ignazio. Ha tanto da offrire"

Il sex toys dimenticato sul tavolino dell'albergo durante una Instagram Stories, le confessioni sulle 'misure' del suo Ignazio e qualche scatto bollente di coppia pubblicato via social. E' una relazione carica di passione quella tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, legati ormai da due anni dopo il primo incontro avvenuto al 'Grande Fratello Vip' e sempre più complici (anche) sotto le lenzuola. A rivelarlo è proprio la showgirl argentina, che riconosce nel sesso uno dei segreti del rapporto duraturo con l'ex ciclista.

Cecilia Rodriguez e il sesso con Ignazio Moser

“Qual è il segreto per far durare così tanto una relazione? Decisamente fare tanto l’amore - spiega Cecilia intervistata dal settimanale 'Chi' - Crediamo entrambi che per una coppia il sesso sia una cosa fondamentale. Fin da subito, e parliamo dal Grande Fratello Vip, tra noi si è creata una grande intesa sessuale. La passione che i telespettatori hanno visto nel piccolo schermo non si è mai spenta tra noi. Probabilmente è stato il destino a farci incontrare e non possiamo che ritenerci fortunati per questo”.

Ma non è finita qui. Perché Cecilia aggiunge ulteriori dettagli, fiera com'è delle 'doti' del suo uomo. "La bellezza e la virilità di Ignazio sono caratteristiche che non passano di certo inosservate. E poi senza peli sulla lingua posso dire che ha tanto, ma tanto da offrire, sono stata chiara?". Chiarissima. Già qualche anno fa, del resto, a poche settimane dall'inizio della love story con il figlio di Moser, aveva celebrato le potenzialità del suo lui: "Ignazio è super dotato e a letto è meglio del mio ex", aveva detto senza peli sulla lingua in riferimento a Francesco Monte, lasciato proprio dopo l'incontro con il compagno attuale.

Dal canto suo Ignazio indica tra "Lei ha un carattere esplosivo, tanta ironia e gioia di vivere. Questi sono alcuni dei particolari che ogni giorno di più mi legano a lei. L’amore tra noi è nato sfiorandoci le mani e da lì siamo stati travolti dalla passione. Posso dire che con Cecilia sto molto bene, in tutti i sensi". Ma proprio tutti.