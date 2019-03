Chi è Audrey Bouetté, nuova sexy fiamma di Andrea Iannone: "Chiamatemi Tigre" | FOTO

Andrea Iannone ritrova il sorriso. Mentre la ex Belen Rodriguez torna tra le braccia dell'ex marito Stefano De Martino, il campione di Moto Gp è alle prese con una nuova fiamma: si tratta di Audrey Bouetté. Ad immortalare la novella coppia sono gli scatti pubblicati dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 20 marzo.

Chi è la nuova fidanzata di Andrea Iannone, Audrey Bouetté

Ma chi è questa Audrey? Venticinque anni, è francese e fa la modella. Segni particolari: bellissima. "Lei è l’ex-ombrellina che ha affiancato sia Iannone sia Valentino Rossi, quando, single e caldi, erano sulla linea di partenza dei Moto Gp - si legge sulla rivista diretta da Alfonso Singorini - che ha un calendario all’attivo e che in Francia, dove vive, è famosa perché tifosissima della compagine parigina del Psg e testimonial di Dior". Il suo nickname su Instagram è "CallMeTiger", che significa "Chiamatemi Tigre".

L'amore negli stessi luoghi vissuti con Belen

E' un abbraccio a consegnare ufficialità alla loro frequentazione. I piccioncini sono stati paparazzati insieme in un noto bar della città, intenti ad abbracciarsi e a scambiarsi effusioni in giro per Milano alla luce del sole. “Oggi sono finalmente sereno con me stesso. Non ho nulla da rimproverarmi”, dice il campione dell’Aprilia. "Baci e abbracci nei luoghi che frequentava con la Rodriguez - sottolinea Chi - la sera insieme al concerto dell’amico Gué Pequeno e infine weekend d’amore tra Milano e la Svizzera, dove il campione ha casa”.

L'amicizia con il "clan Rodriguez" continua...

Eppure, nonostante la fine della love story con Belen, Andrea non ha tagliato del tutto i ponti con la famiglia Rodriguez. “i compagni delle sue cene sono Cecilia, Jeremias, Ignazio Moser e anche il cugino argentino di Belen”. Del resto, era stato proprio Jeremias a fargli conoscere la sorella.