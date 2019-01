Chiara Ferragni, gli auguri bollenti: il "lato b" in primo piano sui social | FOTO

Un Capodanno bollente per Chiara Ferragni, che in occasione del primo gennaio ha voluto augurare buon anno ai follower con uno scatto più sexy che mai: la fashion influencer ha postato una foto maliziosa con il suo impeccabile "lato b" in primo piano. Sullo sfondo il mare delle Maldive, dove Chiara sta trascorrendo la lussuosa luna di miele assieme al rapper Fedez, sposato lo scorso primo settembre.

A galla in una piscina da sogno, con le spalle all'obiettivo e lo sguardo rivolto all'orizzonte: così Ferragni si è immortalata su Instagram ieri mattina. L'irriverenza dell'imprenditrice è stata apprezzata dai follower, che hanno premiato il post con quasi un milione di like. Circa diecimila, inoltre, i commenti. Ma non è mancata qualche critica di rito: c'è chi accusa infatti la blogger di aver "esagerato". Un dettaglio colpisce: tra i "mi piace" in calce al post manca quello di Fedez... Che sia geloso della sua "metà"?