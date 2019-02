Chiara Ferragni anticipa San Valentino, le foto in intimo rosso

Chiara Ferragni anticipa il 14 febbraio e sui social sfoggia un intimo perfetto per San Valentino. La fashion blogger ha pubblicato su Instagram tre scatti in intimo rosso che hanno lasciato senza parole i fan.

Chiara Ferragni, intimo di San Valentino

Le foto postate dalla fashion blogger sembrano essere amatoriali (se di amatoriale si possa parlare quando uno smartphone finisce nelle mani di un'esperta come Chiara Ferragni). E' lei stessa a farsi quei selfie sexy, per la gioia dei fan (forse un po' meno di Fedez). A seguire quelle immagini postate su Instagram, infatti, è una raffica di commenti.

C'è chi la trova bella, sensuale. Chi la allerta e le scrive: "Attenta che arrivano le pancine e ti dicono che sei mamma". Chi la riempie di complimenti e aggiunge: "Vorrei vedere quante mamme hanno ancora un fisico del genere! Sei una bomba Chiara". E chi, come sempre, ha da criticare. "Ma neanche ha la prima di seno", scrive un followers.