FOTO | Chiara Ferragni, l'abito è hot: "Il tuo ragazzo ti fa uscire così?". E Fedez replica

Estate super sexy per Chiara Ferragni. La fashion influencer ed imprenditrice digitale, 31 anni, diventata mamma appena quattro mesi fa, sfoggia una forma fisica perfetta in vacanza ad Ibiza insieme al compagno e futuro marito Fedez. L'ultimo abito indossato nella serata di ieri, però, ha comportato un "botta e risposta" stizzito tra il rapper e un fan.

Ad aizzare la polemica, in particolare, i fianchi scoperti di Chiara, che ha indossato una minigonna in stile "vedo non vedo". "Ma il tuo fidanzato ti concede davvero di uscire così?", ha provocato una ragazza su Instagram. Immediata la replica del cantante: "Certo". E ancora, poi, critiche di rito per un outfit considerato troppo audace, ma sempre in minoranza rispetto al milione di "like" collezionati dalla foto.