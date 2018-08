Chiara Ferragni, incidente hot in barca: che lato b!

In vacanza alle Baleari con Fedez e il piccolo Leone, Chiara Ferragni non fa certo mancare scatti ai suoi follower. Bikini mozzafiato e audaci outfit infiammano i social, ma la foto più pepata arriva sul settimanale Oggi che mostra la fashion blogger in un momento molto intimo.

A bordo della sua barca Chiara è incappata in un incidente hot che ha fatto la felicità del paparazzo (e non solo): nel togliere i pantaloncini è venuto giù anche lo slip, scoprendo un lato b davvero niente male. La foto, nemmeno a dirlo, sta facendo il giro del web.