Chiara Ferragni "troppo nuda" in strada a Portofino, piovono critiche (FOTO)

I giochi di trasparenze sono uno dei must di quest'estate per gli appassionati di moda. Lo sa bene Chiara Ferragni, influencer 32enne, che in vacanza a Portofino ha sfoggiato un abito decisamente bollente, ritenuto da più parti "eccessivo".

In villeggiatura sulla riviera ligure insieme al marito Fedez, Chiara è scesa in strada con un vestito decisamente "essenziale": il corpo era fasciato da un velo nero, che lasciava in bella mostra un top e un paio di slip (modello brasiliana) neri.

Stavolta l'outfit non è piaciuto ai follower, solitamente prodighi di complimenti. "Il vestito mi piace, ma non riuscirei mai ad indossarlo in pubblico", scrive qualcuno. E ancora: "Perché sei scesa in mutande?", "Bello il vestito... ah, ma non c'è!". L'esperta di moda 32enne non ha ancora replicato alle critiche.