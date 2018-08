Claudio Santamaria e Francesca Barra nudi nella foto “artistica”: piovono complimenti e critiche

“Claudio e Francesca, autoscatto” è il titolo della foto che, su Instagram, mostra Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra completamente nudi, abbandonati l’uno tra le braccia dell’altra.

Nessun dettaglio dei corpi è palesemente svelato, niente indugi su particolari che possano gridare ad una volgarità ostentata: l’immagine che ritrae marito e moglie resta sfocata, molto apprezzata da chi la trova “meravigliosa”, “favolosa come un quadro”, “arte moderna” addirittura, e chi, al contrario, la considera esagerata.

“Un po’ troppo esibizionismo”, scrive qualcuno; “anche meno”, aggiunge qualcun altro; “sarebbe più bella se la teneste per voi”, suggerisce ancora chi, in risposta, ha ottenuto dalla giornalista protagonista della foto la replica “vallo a dire a pittori, fotografi… tenete per voi la vostra arte”.

“L'immagine è bellissima, il vostro amore invidiabile, ma la fotografia tanto postata su un social quanto esposta in una galleria d'arte è offerta al pubblico ed alla sua accoglienza, buona o cattiva che sia. La critica va messa in conto, altrimenti non la si definisce arte”, fa poi notare un follower.

Insomma, una foto destinata a dividere molto la platea degli utenti.