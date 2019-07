Clementino (o Clementone): la foto bollente del rapper fa il giro della rete

Tra i personaggi dello spettacolo che hanno ceduto alla FaceApp-mania, c’è anche Clementino, che però ha utilizzato l’applicazione per l’“invecchiamento social” a modo suo, e cioè con una certa irriverenza. Il rapper, infatti, ne ha approfittato per riproporre la foto bollente che fece scandalo qualche settimana fa, tornando a scatenare i fan a proposito delle sue doti nascoste. Eccolo dunque Clementino - o Clementone, come è stato soprannominato - ancora una volta in costume da bagno, mentre indossa un costumino bianco super attillato, che mette in evidenza quella che “tra tutte le virtù è la più indecente”. E i commenti dei followers si sprecano: “Anche da anziano non manca la buona salute”, scrive qualcuno. E ancora: “Ma il microfono lo porti sempre dietro con te?”, “Se fallisci con la musica abbiamo già capito come svolti”. Poi c’è il conduttore Marco Maccarini, che azzarda: “A quell’età lo dovrai pompettare come il Berlusca!”.

Lo scatto - come ricorderanno i sostenitori dell’artista avellinese - è stato immortalato lo scorso 29 giugno. Era stato postato e poi rimosso dal cantante con questa spiegazione: "Mi conoscete bene, sapete che non sono così trash. Vi spiego subito. Ieri, ero in piscina a Madrid con degli amici. Abbiamo scattato delle foto e non mi sono reso conto che era una di 'buona salute'. Siccome sono un personaggio che deve dare esempio a tanti ragazzi, va bene, godere di buona salute, ma ho preferito toglierla. La foto sta girando lo stesso, l'importante è averla tolta dalla mia pagina. Vi ringrazia anche lui. Ho parlato il rap italiano, con quella foto, molto in alto". Ma il pentimento è durato poco: oggi è arrivato il bis.