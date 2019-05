Colloricchio "top dalla vita in giù": i commenti bollenti di Violeta all'Isola spagnola

L'ultimo compleanno non lo dimenticherà Fabio Colloricchio, che a 'Survivientes' - versione spagnola dell'Isola dei Famosi - ha festeggiato concedendosi una notte di passione. Lui e Violeta Mangrinyan, modella e volto noto in Spagna, si sono fatti travolgere dai bollenti spiriti e hanno avuto un rapporto sessuale completo davanti alle telecamere.

Non era mai accaduto nella storia del reality e mentre il pubblico spagnolo, ma non solo, è critico per la totale mancanza di pudore, i focosi naufraghi non si pentono affatto, anzi. La più accalorata è Violeta, che il giorno dopo si è lasciata andare a commenti bollenti con un'altra concorrente.

La modella ha raccontato tutto per filo e per segno, non tralasciando nemmeno i dettagli più intimi: "Non ci sono stati solo toccamenti, è successo tutto. Dalla vita in giù è top, oltre la media". Buona la prima per Colloricchio, su cui Violeta fantastica: "Se è stato così bello su un tappetino all'Isola, immagina a casa".