FOTO | Pancione e tacchi a spillo, Costanza Caracciolo (quasi) mamma super sexy

Countdown cominciato per l'arrivo della cicogna in casa Vieri. E Costanza Caracciolo, 28 anni, sfoggia con orgoglio il suo pancione di otto (quasi nove) mesi.

Con un sexy scatto pubblicato sui social, l'ex velina si gode l'attesa della piccola, che nascerà nel mese di novembre. Pancia in bella vista e tacchi a spillo: così Costanza si immortala su Instagram, condividendo con i fan uno scatto tratto dal backstage di un servizio fotografico.

Intanto, papà Bobo ha ormai perso la testa per le sue donne di casa. Nel corso della sua ultima intervista, infatti, l'ex bomber ha confessato di sentirsi già geloso della piccolina: "L'altro giorno - ha confidato - ho detto a Costanza: 'Guarda, solo quando avrà 45 anni farò andare nostra figlia al cinema con un uomo'. Ah, naturalmente allo spettacolo del pomeriggio".

La storia tra Costanza e Vieri va avanti dalla scorsa estate. "Sono almeno dieci anni che la conosco - ha raccontato l'ex calciatore - Sai, sei a Milano, ti vedi spesso in mille occasioni, licali, eventi. Lei faceva la velina, il gruppo era quello. Ci siamo attaccati subito, non so nemmeno io perché, ma sapevo già che persona fosse. Costanza mi dà tranquillità, è una ragazza bellissima, buona di carattere, mi fa stare sereno, tranquillo". Ce ne ha messo di tempo per fare il primo passo, insomma, ma poi ha capito subito di avere davanti la donna giusta per lui: "L'ho studiata a lungo in questi anni, 'ho osservata a distanza. La sua genuinità, i suoi modi sempre carini e un'educazione unica la rendono irresistibile. Sorride sempre e sto bene con lei. Ora diventeremo papà e mamma, non vedo l'ora".