Cristian Imparato felice con il fidanzato Davide: la foto del bacio su Instagram

Cristian Imparato è felice e non perde occasione di mostrarlo. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 – che ha fatto coming out proprio durante il reality e non ha mai nascosto il proprio orientamento sessuale – ha pubblicato su Instagram una nuova foto insieme al fidanzato Davide Vitale, studente di medicina palermitano.

Imparato ha condiviso la foto del bacio accompagnandola con una semplice didascalia: “Complicità” e l’emoticon dell’arcobaleno simbolo della comunità Lgbt.

Tantissimi i commenti dei fan, felici per il sentimento e la complicità, appunto, che lega Cristian e Davide. Tra i messaggi però spunta anche chi li critica ed esprime giudizi omofobi, ma sono una minoranza, presto ripresi da chi invece pensa che l’amore debba essere libero.

Cristian Imparato e l'amore

In una foto pubblicata qualche settimana fa, Cristian e Davide si mostravano ancora ai fan, abbracciati davanti al pianoforte, per un bacio a fior di labbra.

Durante la sua permanenza al Grande Fratello, Cristian rivelò ai compagni del reality non ha nascosto il suo desiderio di diventare padre. “Voglio un figlio. E sono certo che lo avrò. Se non credi un qualcosa di tuo… per me ilm ondo è un continuo. Io un po’ di esperienze le ho avute con i ragazzi e molti di loro mi dicevano dicevano di non volere bambini. Ma viva i bambini e viva la diversità”.