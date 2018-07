Cristiano Ronaldo, gli agenti trattano e lui se la gode: vacanze hot con Georgina

Sì, ok il calciomercato, ma è pure luglio e dopo le fatiche dell'ultima stagione Cristiano Ronaldo si gode le meritate vacanze, ma soprattutto la sua Georgina.

A Mykonos la coppia se la spassa tra gite in barca e relax in uno dei più lussuosi resort dell'isola greca. Con loro anche i 4 figli del calciatore, l'ultima, Alana Martina, avuta 7 mesi fa proprio dalla Rodriguez. La presenza dei bambini, però, non inibisce i due che si lasciano andare a siparietti bollenti sotto al sole, come mostra l'ultima foto pubblicata sui social dalla modella argentina. Tra loro la passione è alle stelle e non è detto che l'estate non porti una nuova cicogna...

Il futuro calcistico del campione del Real Madrid sembra interessare più i tifosi che lui. Sono sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero con la maglia della Juventus la prossima stagione, anche se il compagno di squadra Luka Modrìc frena e infrange i sogni dei bianconeri: "Vediamo che succede. Non credo che andrà via, non lo immagino con nessun'altra squadra europea". E mentre gli animi calcistici si infiammano, CR7 arde per la sua Georgina.