Cristina D’Avena sfoggia un bikini da urlo, i fan si scatenano: “Stupenda”

Complimenti, applausi virtuali e tanti like per Cristina D’Avena, protagonista di uno scatto che ha esaltato il fascino e la bellezza della cantante 54enne.

“Ultimi giorni di sole... Me lo godo tutto pensandovi e mandandovi un grosso bacio! Vi amoooo!” ha scritto la cantante interprete delle sigle di cartoni animati indimenticabili, in calce alla foto che la mostra in bikini mentre sorride al sole che illumina il fisico mozzafiato.

Come prevedibile, tantissimi i follower che stanno esprimendo le loro lodi allo scatto dell’artista, amata per l’allegria che sempre riesce a trasmettere durante le sue performance musicali e anche per la bellezza che non risente del trascorrere del tempo.

Il relax su una spiaggia di Gallipoli arriva alla fine di un tour molto seguito in giro per l'Italia che in ultimo ha fatto tappa in alcune piazze pugliesi, da Porto Cesareo a Molfetta, raccogliendo i fan pronti a cantare con lei brani come "Occhi di gatto", “I Puffi sanno”, “Memole”.