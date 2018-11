Cristina D'Avena icona sexy: "Ai concerti urlano escile!"

Idolo di un'intera generazione, quella degli anni '80 e '90, cresciuta con le sue sigle dei cartoni animati, ma anche icona sexy. Cristina D'Avena, 54 anni, è amatissima sotto ogni punto di vista e sul suo profilo Instagram non è difficile imbattersi in complimenti e commenti ad alto tasso erotico.

"Ci sorrido e mi lusinga essere così desiderata - ha spiegato al settimanale Chi - Essendo estremamente femmina è normale che mi faccia piacere che un uomo mi possa desiderare. Anche se leggendo certi commenti, mi dico: 'Ammazza e pensare che canto i puffi'". Sarà anche quello il fascino, il connubio tra l'eterna bambina e la donna sensuale che riempie i palazzetti. "I miei fan ai concerti urlano escile - ha raccontato ancora - Lo scrivono sui cartelli, è diventato un hashtag".

Tutto è iniziato con una foto in bikini pubblicata la scorsa estate: "Ho fatto quella foto perché, essendo femmina, mi piace anche fare scatti con pose più appariscenti, ma se penso a quello che si vede sui social... Nella mia si vede appena un pezzo di pelle. Le pubblico per i miei fan, che magari vogliono sapere come sono nel quotidiano, quando vado al mare". E i fan apprezzano.