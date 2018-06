Bossari-Lagerback rompono la tradizione: la confessione sulla notte prima delle nozze

(Nel video in alto, l'arrivo di Daniele Bossari a Villa Ponti)



Daniele Bossari e Filippa Lagerback, protagonisti di quello che può essere definito il matrimonio dell'anno (ma solo fino a quando, in autunno, si sposeranno Fedez e Chiara Ferragni), hanno voluto rompere la tradizione nel loro grande giorno. E non solo per la mancanza del velo sulla testa della (bellissima) sposa svedese, ma anche per la "gestione" della notte prima delle nozze.

Ebbene sì: a differenza di quanto impone il rituale, Filippa e Daniele hanno dormito insieme. A confermato ai microfoni di "Pomeriggio 5" è stato proprio il conduttore milanese, che però ci ha tenuto a precisare che a dividere i due c'era un particolare "separè": "Abbiamo messo alcuni cuscini", ha spiegato scherzando, per poi aggiungere in preda all'emozione: "Ma poi, chi ha dormito?" Il "sì" è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, nella Villa Ponti a Varese, dopo 18 anni d'amore e una figlia, Stella.