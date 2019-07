Diletta Leotta e Daniele Scardina: flirt estivo o vero amore?

Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno insieme? Nessuno dei due ha confermato ufficialmente, anche se il gossip li vuole ormai come la coppia più bollente dell’estate 2019. La presentatrice e il pugile sono stati avvistati in vacanza insieme a Ibiza ma dopo di allora pare che entrambi abbiamo fatto un passo indietro, cercando di prendere tempo senza affrettare le cose. Eppure le foto pubblicate da Chi mostravano i due veramente affiati (come dimostra anche un bacio hot scambiato a bordo in barca).

Diletta Leotta: "Il mio unico vero amore è il lavoro"

Intervistata dal settimanale Oggi, Diletta Leotta ha ribadito che adesso per lei esiste solo il lavoro: “In questo momento il mio unico vero amore è il lavoro. È lui a occupare ogni mio pensiero e sentimento. Mi aspetta un anno pieno di impegni e tutte le mie attenzioni in questo periodo sono indirizzate unicamente ai progetti che riguardano la mia sfera professionale. Per tutto il resto c’è tempo. Sto trascorrendo un’estate spensierata in attesa di tornare sui campi di calcio”.

Daniele Scardina: "Diletta? Un'amica speciale"

Dal canto suo, Daniele Scardina si è aperto un po’ di più parlando con la Gazzetta delle Sport, ma sempre tenendo il freno a mano tirato: “Io sono single, mi sono lasciato a gennaio. Che male c’è?! Diletta è venuta a presentare un mio incontro e l’ho conosciuta tramite amici. E poi… Si vede nelle foto. Sì, è un’amica speciale”.

Diletta Leotta e Daniele Scardina: così si sono conosciuti

Leotta e Scardina si sarebbero conosciuto lo scorso 9 marzo, quando la conduttrice ha seguito per Dazn il match del pugile contro Kekalainen. A quel tempo però lei era ancora fidanzata con Matteo Mammì mentre il campione del mondo IBF dei pesi Supermedi era reduce dalla fine della storia con l’influencer Melissa Alvarez. La relazione tra Leotta e Mammì si è conclusa questa primavera. Poi c’è stata la vacanza a Ibizia, documentata con dovizia di particolari intimi dai paparazzi.