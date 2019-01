Diletta Leotta, il vestito galeotto: il reggiseno c'è o non c'è? | FOTO

Inizio d'anno bollente per Diletta Leotta. La conduttrice 27enne di Sky Sport sta deliziando i suoi follower con foto mozzafiato da Dubai, dove sta trascorrendo le festività natalizie. Scatti in bikini e non solo. L'ultimo abito, in particolare, è diventato un caso in virtù dell'effetto "vedo non vedo": il reggiseno c'è o non c'è?

Nell'immagine in questione, condivisa su Instagram, Diletta è seduta su una poltrona in un locale e indossa un vestito bollente. Un capo completamente trasparente impreziosito da decorazioni gioiello in oro, che mette in bella mostra il famoso décollété della presentatrice. Quasi centomila i like in poche ore e una pioggia di complimenti da uomini e donne.