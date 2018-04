Diletta Leotta e la prima foto social con il fidanzato Matteo Mammì

Nell’epoca dei social le storie d’amore vengono ufficializzate così: con un post su Instagram o Facebook. È quello che ha fatto Diletta Leotta, la sexy giornalista di Sky quando ha pubblicato la foto che la ritrae insieme al fidanzato Matteo Mammì. Il fortunato uomo che ha fatto breccia nel cuore della giornalista appare per la prima volta in viso: in tutte le altre foto postate sul profilo di Leotta, Mammì è sempre stato immortalato di schiena.

Chi è il fidanzato di Diletta Leotta

Matteo Mammì, il fidanzato di Diletta Leotta e figlio dell’ex ministro Mammì, è un sedicente dirigente Sky: all’interno dell’azienda è infatti responsabile dei diritti sportivi. I due stanno insieme da tempo e stando ad alcune indiscrezioni riportate da Dagospia potrebbero convolare a nozze già in primavera. Fiori d’arancio in arrivo per una delle più sexy giornaliste italiane? Dopo la pubblicazione della foto, forse, è opportuno che i fan si mettano l’anima in pace: il cuore di Diletta Leotta è stato ormai catturato.

La foto “ufficiale”

“Happy birthday” e un cuoricino. È questo il titolo della foto postata sul profilo Instagram di Diletta Leotta che la ritrae insieme a Matteo Mammì. Entrambi molto eleganti e in abito scuro, sono sorridenti e felici per la festa di compleanno del dirigente Sky. Una pioggia di like e commenti al post che, come sempre, si sono contraddistinti tra complimenti e critiche.