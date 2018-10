Domenica In, Mara Venier e Loretta Goggi si commuovono durante l'intervista

Abituati a vederla nel ruolo di giudice imparziale e anche ironico dietro alla scrivania di Tale e Quale Show, durante l’intervista a Domenica In i telespettatori di Rai Uno si sono ritrovati davanti a una Loretta Goggi diversa, inedita nel concedere loro una parte molto intima di sé.

Grande amica di Mara Venier, l’attrice, cantante e conduttrice ha ricordato la sua carriera costellata di successi, accolta con grande entusiasmo dal pubblico in studio.

E’ stata poi la volta del ricordo doloroso e dolce insieme del grande amore di Loretta Goggi, Gianni Brezza, ballerino, coreografo e attore con cui la donna ha condiviso oltre trent’anni di vita insieme. Sposato nel 2008, Brezza è scomparso nel 2011 ed è stato ripensando a quel grande amore che l’ha legata e che tutt’ora la lega a lui che gli occhi di entrambe sono diventati lucidi.

“La morte l’ha portato via dai teleschermi non da me, noi stiamo insieme. È stata una storia complicata, combattuta ma degna di essere vissuta. Sono contenta di non aver sbagliato, ho capito che era l’uomo per me”, ha confidato Loretta Goggi; “L’amore assoluto e totalizzante è uno.. Credo poi che si possa amare in maniera diversa, ma l’amore che viene prima di te è solo uno” ha affermato la Venier commossa fino alle lacrime: “Gli volevo bene a Gianni, c’eravamo conosciuti da ragazzi”.

Sui social è un tributo generale alla grande umanità delle due donne e alla raffinatezza di Loretta Goggi, grande professionista alla quale sono andati i complimenti degli utenti.

Nello sguardo della Goggi traspare il "vero amore", un sentimento raro da trovare e da provare#DomenicaIn pic.twitter.com/yhzCJA88Cf — TheFolloWerTv! (@TheFolloWerTv) 7 ottobre 2018





Mara Venier ha il pregio di saper raccontare anche il dolore di chi le sta davanti senza abusarne! #DomenicaIn — Kyriakos Jabonero (@KyriakosJabo) 7 ottobre 2018





Loretta con la O. Solo la Goggi poteva fare LIZA With a Z. In effetti Visconti la definì la Liza Minnelli italiana. Giusto per capire di chi si parla quando si nomina la signora GOGGI #DomenicaIn — figliadiMerope (@danimunynca85) 7 ottobre 2018





Adoro troppo il modo in cui Loretta parla del suo amore, è come se in un certo senso non si siano mai divisi #DomenicaIn — UnaBisbeticaPerCaso 💋 (@LaMoraBisbetica) 7 ottobre 2018