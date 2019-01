Elenoire Casalegno si spoglia: la showgirl in topless sui social | FOTO

Un inizio d'anno bollente per Elenoire Casalegno, che nel pomeriggio di ieri ha condiviso sui social una foto in topless. La showgirl ha postato su Instagram uno scatto in cui si immortala senza reggiseno nella stanza da letto. Addosso solo un collana di fiori e un paio di pantalocini.

Elenoire Casalegno in topless

Inutile dirlo: Elenoire Casalegno in topless ha infiammato i social. Bellissima a 42 anni, sfoggia un corpo da fare invidia alle giovanissime colleghe. Tantissimi i like, circa 50mila in poche ore. Tra i commento spunta anche quello della collega Samatha De Grenet: "Vogliamo far venire un attacco di cuore a tutti?"

Elenoire Casalegno oggi, tutti i progetti in tv

Ma di cosa si occupa oggi Elenoire Casalegno? Dopo la fine dell'esperienza al 'Grande Fratello Vip 1', dove il pubblico ha avuto modo di conoscere ed apprezzare il suo carattere estroverso e riflessivo, Elenoire è tornata al timone de 'Il pranzo della domenica', cooking show in onda ogni domenica su Canale 5. Al momento, invece, sta valutando nuovi progetti televisivi.

Elenoire Casalegno lascia il fidanzato

Quanto al fronte sentimentale, ad ottobre ha detto addio al fidanzato, l'imprenditore Marcello Corso, conosciuto ad Ibiza, dopo circa un anno d'amore.