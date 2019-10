Elisa Isoardi in lingerie incanta Instagram (FOTO)

Un abito sottoveste trasparente di pizzo bianco, la spallina lievemente scesa, lo sguardo verso l'infinito. L'immagine postata poche ore fa da Elisa Isoardi su Instagram, scelta anche come foto del profilo, ha fatto il pieno di apprezzamenti e di emoji, con baci e cuori. Per la conduttrice della 'Prova del cuoco' il coro è unanime: "Bellissima".

Nel post che accompagna lo scatto Isoardi cita Charles Baudelaire: "Uno dei caratteri più interessanti della bellezza è il mistero e ancora-perché io abbia il coraggio di confessare fino a che punto mi senta moderno in estetica- l’infelicità. Io non pretendo che la gioia non possa associarsi alla bellezza ma affermo che la gioia è uno dei suoi ornamenti più volgari e la malinconia ne è invece la illustre compagna".

Elisa, tra le conduttrici più apprezzate della tv, vive una nuova primavera da donna single. Reduce dalla fine della relazione con l'ex ministro Matteo Salvini, ora ricomincia da se stessa: “Un uomo adesso proprio non lo voglio, mi basta un barboncino”, ha confessato tempo fa. E dall'affetto del pubblico, che ha riempito di like il post super sexy.