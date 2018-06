Elisa Isoardi sexy "first lady": corpo mozzafiato al mare

E' mozzafiato l'ultima copertina di Elisa Isoardi. La conduttrice televisiva e compagna del ministro dell'interno Matteo Salvini ha posato per il settimanale Gente in riva al mare.

Costume intero nero, grandi occhi verdi ed espressione sognante, Elisa "sfila" sul bagnasciuga muovendosi verso l'obiettivo del fotografo. Il corpo è scultoreo e non mostra un filo di grasso, anche se - va detto - si percepisce un po' lo zampino "lisciante" di Photoshop, come nello stile del settimanale.

"Questa estate niente vacanze, sto a Roma con Matteo (Salvini, ndr)", titola la rivista. Il legame tra la presentatrice e il leader della Lega, infatti, è sempre più forte. Insieme dal 2015, nei giorni in cui la possibilità del governo Carioca sembrava infrangersi contro un muro, lei gli dedicava canzoni su Instagram: "Io e te, come nelle favole...", ha scritto in un romantico post...