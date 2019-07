Elisa Isoardi mai così sexy: “Libera di fare ciò che voglio”

Lo sguardo illuminato dalla luce dell’estate, il sorriso più acceso che mai, le mani che coprono il seno nudo: Elisa Isoardi posa in forma smagliante sulla copertina del settimanale Gente a cui ha raccontato la serenità di un periodo vissuto in totale libertà, soprattutto sentimentale.

“E' un momento buono, di serenità, di stabilità. Mi sento libera di fare ciò che voglio, di gestire il mio tempo, di lavorare ininterrottamente alla nuova stagione de La Prova del Cuoco”, ha spiegato: “Ho ripreso in mano la mia vita dopo un momento personale non semplice, di scelte e cambiamenti. Ma ne sono uscita da sola. Mi sono riscoperta coraggiosa e con una forza che non immaginavo di sapere”.

Inevitabile, poi, il commento sulla fine della storia con Matteo Salvini a cui è stata legata a lungo: “La solitudine all'interno della coppia mi ha portato a chiudere. Mi sono fatta molte domande, ho cercato di capire se e dove avessi sbagliato. Prendere decisioni, seppur complesse e sofferte, porta a una crescita e io oggi se mi guardo allo specchio mi vedo più donna, più saggia”.

Elisa Isoardi dimagrita: “Ho smaltito tre chili”

Tempo fa la conduttrice de ‘La prova del cuoco’ aveva ammesso di essere ingrassata di qualche chilo nel corso della stagione del programma culinario che l’ha vista (e ancora la vedrà) protagonista: “Sono una buona forchetta”, ha ammesso la 36enne piemontese, per nulla fissata con la forma fisica ma comunque attenta alla sua immagine: “Ho smaltito tre chili, gli altri due preferirei mantenerli, tonificando il corpo, perché rendono il mio viso più armonico, disteso. Non sono mai stata schiava né dello specchio né della bilancia, perché ho sempre puntato su ciò che va dal collo in su...”. “Ogni donna dovrebbe essere orgogliosa di se stessa, anche se ha qualche chilo in più”, ha aggiunto: “Non sono una modella ci sta che in una quaranta non ci entri”.

Elisa Isoardi single e corteggiatissima

Tempo fa si erano levate voci e foto che indicavano un flirt in corso tra Elisa Isoardi e il manager Alessandro Di Paolo, ma, stando alle dichiarazioni della conduttrice, per lei il periodo di libertà sentimentale continua, nonostante i tanti corteggiatori. “Ci sono e sono tanti. Anche insospettabili. Per il momento però sto bene con me stessa”, ha ammesso Elisa. E si vede: la sua forma smagliante parla per lei.