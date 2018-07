Incidente hot per Elisabetta Canalis: su Instagram spunta un capezzolo

Il décolleté di Elisabetta Canalis tiene banco in queste prime calde giornate estive. Dopo i rumors degli ultimi giorni su un presunto ritocchino - che avrebbe regalato alla showgirl ben due taglie in più - ora a surriscaldare l'atmosfera su Instagram è una Storia pubblicata dalle Bahamas, dove l'ex velina è in vacanza con la figlia Skyler e un caro amico di famiglia, Niky.

Sdraiata su una spiaggia paradisiaca, Eli sfoggia un bikini da urlo... E non solo. Dal triangolo, infatti, fa capolino anche un capezzolo che non sfugge all'occhio attento e vorace dei follower. Un siparietto bollente, ma non è l'unico a infiammare gli animi sul profilo della showgirl 39enne. Gli altri scatti - capezzolo a parte - non sono da meno.

