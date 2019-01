Elisabetta Canalis infiamma la rete: bikini mozzafiato a quarant'anni | FOTO

Per lei il tempo sembra non passare mai. A quarant'anni compiuti (precisamente lo scorso settembre), Elisabetta Canalis sfoggia un corpo da fare invidia alle giovani colleghe. Pioggia di 'like' per le ultime foto in bikini dalla Bahamas, dove l'ex velina di 'Striscia la Notizia' sta trascorrendo le festività di inizio anno insieme ad una amica.

Elisabetta si immortala sul bagnasciuga e i follower impazziscono. Centinaia di migliaia di 'mi piace' per gli scatti in costume da bagno, in cui sfoggia gambe slanciate, addominali scolpiti e un 'lato b' che sembra sfidare la forza di gravità. Del resto, l'allentamento fisico per la showgirl è all'ordine del giorno. Lo sport è sempre stato una sua passione, tanto che a Miami, dove vive insieme alla figlia Skyler Eva e al marito Brian Perry (fisioterapista sposato nel 2014), ha aperto una palestra insieme alla collega ed amica Maddalena Corvaglia.