Elisabetta Canalis in vacanza a Tokyo, ecco lo scatto sexy per i suoi fan

Elisabetta Canalis sexy nella foto pubblicata dal Giappone dove ha trascorso una breve vacanza. Una foto che la ritrae nuda, di spalle e come sfondo la città di Tokyo. Forse in pochi avranno notato le luci della capitale giapponese, soffermandosi sulle forme mozzafiato della modella sarda che però ha deciso di non mostrarsi integralmente. La bella Elisabetta sul suo profilo Instagram ha postato la foto, ma tagliata sopra al lato B. Di lei si scorge solo una parte del seno sinistro lasciando tutto il resto all'immaginazione dei fan andati letteralmente in delirio.

Le foto del viaggio con il marito e la piccola Skyler Eva

La showgirl ha trascorso qualche giorno in Giappone assieme al marito Brian Perri e alla piccola Skyler Eva. Attraverso le foto e le stories pubblicate su Instagram, la bellissima ex velina di Striscia la Notizia ha raccontato alcuni momenti del suo viaggio. A lasciar senza respiro non è stata solo la fotografia in bianco e nero in cui mostra le sue sinuose curve, ma anche quelle scattate nella foresta di bamboo di Kyoto e del monte Fuji. Una volta in aeroporto anche Elisabetta ha pubblicato una story in cui indossa la mascherina. "La peggior mascherina in commercio ce l'ho io" ha ironizzato.