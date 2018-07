FOTO | Elisabetta Gregoraci mozzafiato, l'abito è bollente: lo slip c'è o non c'è?

Elisabetta Gregoraci in versione super sexy. La showgirl calabrese ha sfoggiato un look mozzafiato griffato Philipp Plein in occasione dell'ultimo appuntamento con "Battiti Live", rassegna di concerti gratuiti ed itineranti nelle pricipali città del Sud Italia. E ha fatto il pienone di apprezzamenti sui social.

Mini abito in jeans con scollatura generosa e gambe in bella vista: questa la mise dell'ex signora Briatore. Ma non solo. Ad incantare sono stati soprattutto i fianchi, completamente nudi fatta eccezione per alcune catenelle cucite ad unire i lembi del vestito. Le foto, pubblicate su Instagram, hanno collezionato in poche ore migliaia di like... Lo slip c'era o non c'era?