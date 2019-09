Elodie da capogiro, in topless sullo yacht con Mahmood

D'oro Elodie non ha solo il disco, conquistato questa estate insieme a Marracash per il singolo 'Margarita'. La cantante, oltre al talento, sfoggia anche un fisico mozzafiato che i paparazzi non si sono lasciati sfuggire al largo della Sardegna, dove l'hanno beccata in compagnia di Mahmood.

I due sono molto amici e l'intimità è talmente grande che sullo yacht Elodie non ci pensa un attimo a restare in topless (e i fotografi a immortalarla). Slip sgambatissimo e seno al vento, come mostrano gli scatti pubblicati da Chi, il panorama merita più del mare tra gli scogli. Sulla barca, oltre alla tintarella quasi integrale, Elodie si diverte a fotografarsi con Mahmood, che pure, in quanto a forma fisica, non sta messo male.

Sarebbero una bella coppia, ma il cuore della cantante ormai da qualche mese batte per Marracash e dopo queste foto viene proprio da dire al rapper: "Bel colpo".