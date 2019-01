Emis Killa senza freni, il tweet sul cunnilingus: Francesca Barra replica

Non si può certo dire che il profilo Twitter di Emis Killa sia "rose e fiori". Il rapper è famoso - e da molti anche apprezzato - proprio per l'irriverenza con cui parla di sé e risponde agli haters. L'ultima perla è a dir poco bollente e ha scatenato una frizzante discussione.

Forse spinto da un moto di solidarietà nei confronti degli uomini più inibiti, Killa ha twittato senza mezzi termini: "Se non leccate la fi*** sarete sempre cornuti. E ve lo meritate". Follower divisi a metà, ma tra loro impossibile non notare il commento di Francesca Barra: "Mi auguro ti abbiano hackerato il profilo". Un auspicio caduto subito nel vuoto. "Ma anche no" ha risposto il rapper, a cui ha fatto eco un altro audace utente: "Non capisco perché tanto stupore... Inoltre ha ragione".

Indignata la giornalista, moglie di Claudio Santamaria: "Cioè che sei 'cornuto' se non lo fai? Siete messi male". Ai follower l'ardua sentenza...