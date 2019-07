Emma Marrone, bikini esplosivo a bordo piscina. E Enrico Nigiotti la ‘corteggia’ (FOTO)

Emma Marrone sexy sirenetta. Dopo aver trascorso la prima parte dell’estate sul set de ‘I migliori anni’ (film di Gabriele Muccino in cui debutterà come attrice nel febbraio 2020), la cantante ricarica le batterie rilassandosi a bordo piscina. E la forma fisica fa impazzire i fan, compreso il collega Enrico Nigiotti.

“Il giorno libero va affrontato con serietà”, scrive Emma, che si fotografa in acqua sfoggiando un dècolletè esplosivo. “Sexbomb”, commenta Nigiotti, corredando il commento di una emoticon a forma di fiamma. Più di 80mila i like collezionati dal post in sole due ore e tantissimi i complimenti dei follower. Ad immortalare lo scatto è Francesca Savini, amica e manager dell’artista salentina.

Per Emma questa è un’estate speciale. Oltre all’esordio nella recitazione, sta lavorando a nuovi progetti musicali, per ora top secret. “Sono fuori di testa per la paura, piango da sola. Grazie per i vostri messaggi di incoraggiamento. L'affetto non è mai scontato”, ha scritto a poche ore dall’inizio delle riprese, “E non c'è alcuna pausa dalla musica, anzi sto lavorando il triplo per riuscire a conciliare tutto”. Proprio per questo una pausa spiaggia è più che meritata.