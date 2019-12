Enrico Nigiotti ed Emma, il botta e risposta è bollente

Ha collezionato 24mila like in poche ore la foto di Enrico Nigiotti a petto nudo sul letto. Domenica mattina, pochi minuti dopo il risveglio, il cantante toscano si è immortalato con la testa ancora sul cuscino aizzando i complimenti dei fan. Tra questi c'è anche quello della collega Emma Marrone. Tanto che sono in molti ad ipotizzare una love story.

Emma ed Enrico Nigiotti, il commento è bollente

"La sera leoni, la mattina...", scrive Nigiotti a corredo dello scatto. Ed Emma non si lascia scappare l'occasione: "Boni, per te va bene boni", risponde, aggiungendo tante emoticon con gli occhi a cuoricino. Anche la cantante salentina, insomma, racconta di avere un debole per l'artista toscano, tanto talentuoso quanto affascinante.

Solo amicizia tra Emma ed Enrico oppure c'è qualcosa di più? La spontaneità con cui i due scherzano pubblicamente lascia intendere che non ci sia qualcosa da nascondere. Già quest'estate, infatti, lui si era lasciato andare ad un commento bollente sotto ad una foto in bikini pubblicata su Instagram dall'ex allieva di 'Amici'. "Sexbomb", aveva scritto Nigiotti. Insomma, una 'corrispondenza d'amorosi sensi' che colpisce soprattutto perché entrambi sono (almeno ufficialmente) single.